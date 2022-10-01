اتحاد_القبائل_الليبية يدين في بيان، رسو البارجة البريطانية بقاعدة #أبوستة البحر

#اتحاد_القبائل_الليبية يدين في بيان، رسو البارجة البريطانية بقاعدة #أبوستة البحرية في #طرابلس.

– استقبال البارجة البريطانية من قبل المتصدرين للمشهد الليبي يوضح دون أدنى شك، أن السلطات السياسية المفروضة بفعل الإرادة الدولية هم عبارة عن أدوات بيد المخابرات الأجنبية.

– نطالب المجتمع الدولي الذي دمر الدولة الليبية وسلب مقدراتها وعبث بسيادتها، بالاعتذار من الشعب الليبي، وأن ينهي حالة الوصاية الدولية ويترك للشعب الفرصة لتقرير مصيره وبناء دولته.

– الشعب الليبي المتمثل في قبائله والذي قاوم وأجلى المستعمر وقواته وقواعده، يرفض ارتهان الوطن والتفريط بسيادته والتنازل عن كرامة مواطنيه.

– يعلن الشعب الليبي من خلال قبائله عن رفضه لهذا العبث ويحذر من استمراره ويؤكد الاستعداد للجهاد في مواجهة المستعمر وأدوات. #السبق

2022-10-01 19:59:37

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