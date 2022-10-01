عضو مجلس #النواب ربيعة #أبوراص عن مطالبة عدد من نواب المنطقة الشرقية لعقيلة صالح بتداول مشروع #دستور_الاستقلال 1951 غير المعدل: قريبا على غرار قرار القائد العام، قرار الملك العام.

– طرح دستور 51 سيناريو جديد يزيد من أزمة الشرعية ويهدد ما تبقى من توافقات سياسية حول أهمية تجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر #الانتخابات.

– نرفض ما يحاول بعض أعضاء مجلس النواب تمريره من خلال قبة البرلمان والاستحواذ على إرادة الشعب بحجة التوزيع العادل.

– كلنا في حاجة لنظام اتحادي يسهم في تحقيق العدالة لكل المواطنين والمناطق والمدن والأقاليم على قدم المساواة، لكن لن نقبل بسجن ومركزية الأقاليم الثلاثة.

– يجب أن نسعى للتحول للفيدرالية بأسلوب وشكل جديد يحقق الأهداف المرجوة من التغيير الذي يطمح له الجميع من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

– لن تقبل العديد من المناطق والمدن أن تكون سجينة لهيمنة المدن الكبرى والمعسكرات المسلحة داخل إقليمها.

– علينا أن نبحث عن أنظمة أكثر تفصيلاً وعدالة لإدارة الشؤون المحلية والاقتصادية والأمنية والمالية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

– دستور 51 في ظل وجود مدن ضعيفة ومدن قوية هو ظلم جديد يطال الليبين بأسلوب أكثر قساوة، وهو مجرد امتهان لتمكين أشخاص وعائلات من السلطة بعيداً عن إرادة الليبين.

– لن نقبل بوضع أي قيود على حق تقرير المصير لكل الليبين وأن يفرض علينا قوة قاهرة جديدة تحول بيننا وبين الحق في اختيار العقد الذي يحدد لنا هوية وشكل دولتنا ومن يقودها. #السبق

2022-10-01 22:41:50

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