المحلل العسكري على محمد صالح : – توحيد المؤسسة العسكرية مهم باعتباره الحل الحقي

المحلل العسكري على محمد صالح :

– توحيد المؤسسة العسكرية مهم باعتباره الحل الحقيقي للأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد، والتي كانت سببا رئيسيا في تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى

– اللجنة العسكرية تم تدعمها من القيادة العامة ورئيس الأركان الذي زار طرابلس وتم الاتفاق على مبادئ توحيد المؤسسة العسكرية إلا أن هذه الجهود تعاني من العديد من العراقيل

– الملف الأمني ليس ملفا ليبيا بحتا خاصة مع تدخلات عدة دول أجنبية ووجود نحو 11 ألف مرتزق أجنبي واستفحال بعض القوى الأقليمية التي تتخذ قواعد عسكرية لها في البلاد وتدعم عدة أطراف داخلية

– يجب أن تكون الطاولة ليبية ليبية بحتة، بعيدا عن أي أجندات خارجية وأن يتم تفكيك المليشيات خاصة المدعومة من التيار الإسلامي المتطرف

#ليبيا_24

2022-10-02 00:07:02

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