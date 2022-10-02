المترشح الرئاسي محمد #المزوغي يُطالب بحكومة أزمة مصغرة تترأسها شخصية غير جدلية ت

المترشح الرئاسي محمد #المزوغي يُطالب بحكومة أزمة مصغرة تترأسها شخصية غير جدلية تقود #ليبيا للانتخابات.

المزوغي: هناك حالة من الرفض وعدم القبول لحكومتي #الدبيبة و #باشاغا.

المزوغي: هناك حالة انعدام ثقة بين باشاغا والدبيبة وبين السواد الأعظم من الليبيين.

المزوغي: من يملك بعض القبول منهما في الشرق فهو مرفوض تماما في الغرب والعكس.

المزوغي: حالة الاستفزاز التي تسببت بها تصرفات الدبيبة وباشاغا نتج عنها انسداد سياسي خطير.

المزوغي: أصبح لزاماً أن تكون هناك حكومة أزمة جديدة مصغرة تقود ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة أو متتالية.

المزوغي: الأجسام السياسية وصل إلى أذهانها هذا الحل واجتمع رأيها على أن يكون رئيس الحكومة شخصية غير جدلية وتلقى القبول من جميع الأطراف شرقًا وغربًا وجنوبًا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-02 02:19:19

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