محمد #الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة #الدبيبة: المتغيرات المتلاحقة على ال

محمد #الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة #الدبيبة: المتغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية تؤثر سريعًا على زعزعة الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات التضخم في #ليبيا.

ــ حرية الإنسان تتحقق مع الاستقرار السياسي والأمني، والأمن الغذائي والدوائي، واحترام القانون والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد.

ــ عازمون على بذل كافة الجهود لمعالجة العديد من الاختناقات، وإزالة المعوقات لتحسين القدرة التي تحمي من التضخم، وتساعد على تحفيز المنافسة في القطاع المالي.

ــ عازمون على مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة لتحقيق النتائج المرجوة، وإيجاد كافة سبل الحلول لإزالة تشوهات الأسواق. #السبق (بيان للوزارة)





2022-10-02 13:14:21

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