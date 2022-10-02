نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (2022/10/02 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط الى قوى هذا اليوم على الساحل الممتد من الخليج الي طبرق تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج (3.00) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافيه الى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

• الريح بحري الى شرش ســرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر.

• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

• ريح شرش ويكون بحري هذا اليوم على ساحل بنغازي سرعته تتراوح ما بين (15-30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25-2.00) متر ويصل (3) متر على الساحل الممتد من شحات الي طبرق.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من شحات الى طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة الي متوسطة بسبب اضطراب حالة البحر.