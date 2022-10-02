نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحد (2022/10/02 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط الى قوى هذا اليوم على الساحل الممتد من الخليج الي طبرق تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج (3.00) متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافيه الى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
• الريح بحري الى شرش ســرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر.
• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
• ريح شرش ويكون بحري هذا اليوم على ساحل بنغازي سرعته تتراوح ما بين (15-30) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25-2.00) متر ويصل (3) متر على الساحل الممتد من شحات الي طبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من شحات الى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة الي متوسطة بسبب اضطراب حالة البحر.
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