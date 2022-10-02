عضو مجلس النواب سعيد امغيب:
– الطلب المقدم من نواب برقة عن إقليم برقة بخصوص عرض دستور الـ”51″ غير المعدل على مجلس النواب للتداول، سيجد استجابة ودعم من قبل اعضاء مجلس النواب عن الإقليمين الآخرين.
– في حال تمت الموافقة على عرضه للاستفتاء الشعبي من المؤكد أنه سوف يقابل بارتياح وقبول كبيرين من قبل سكان اقليم برقة وفزان على الأقل.
– الحكومات المركزية السابقة مهدت الطريق نحو التصويت بالموافقة على هذا الدستور من خلال التهميش الممنهج والمتعمد لإقليمي برقة وفزان الغنيين بالنفط والثروات.
#ليبيا_24
2022-10-02 15:11:35
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