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أصدر مجلس النواب الليبي، السبت، قانون رقم (5) الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أصدر مجلس النواب الليبي، السبت، قانون رقم (5) الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك بعد عام على إقراره.
وحددت المادة الأولى بالقانون عديد التعريفات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والاختراق والقرصنة الإلكترونية والفيروسات الحاسوبية، بينما حددت المادة الثانية أهداف القانون، والتي جاء في مقدمتها حماية التعاملات الإلكترونية والحد من وقوع الجريمة الإلكترونية وتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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