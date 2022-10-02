أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، عزم الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجار

أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، عزم الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص، على بذل كافة الجهود لمعالجة العديد من الاختناقات وإزالة المعوقات لتحسين القدرة التي تحمي من التضخم وتساعد على تحفيز المنافسة في القطاع المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج السبت بديوان الوزارة مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان.

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