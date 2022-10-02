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أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” في لقاء مع وزيرة الخارجية بح

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” في لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على استمرار دعم الاتحاد لليبيا حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة في بيان الأحد، إن المنقوش شددت على أن حكومتها لن تتراجع في تعزيز الاستقرار بالبلاد ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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