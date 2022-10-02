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ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع سفي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حقوق الأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى تسهيل منح تأشيرات للمواطنين الليبيين للدخول لأوروبا، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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