أستاذ العلوم السياسية الدوكالي الهاين: – الفدرالية تقارب الواقع. – ما أنتجته ال

أستاذ العلوم السياسية الدوكالي الهاين:

– الفدرالية تقارب الواقع.

– ما أنتجته الحروب المتوالية في البلاد من تفتت النسيج الاجتماعي، وذهاب بعض الأطراف للتحكم في تدفق النفط، وأخرى للتحكم في موارده، علاوة عن عجز قادة الأطراف طيلة سنوات عن إنتاج حل سياسي توافقي، يجعل من خيار الفدرالية حلا مناسبا لفترة سياسية معينة.

– الفدرالية تخللت كل صيغ الحلول السياسية ووجهتها، وملف المناصب السيادية تم توزيعه بطريقة المحاصصة المناطقية بين أقاليم البلاد الثلاثة، وكذلك تشكيل الحكومات وفق تلك المحاصصة.

– لجنة صياغة الدستور تشكل أعضاؤها بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، على غرار لجنة الستين التي صاغت دستور الاستقلال وفق نظام الأقاليم.

– إذا كانت المخاوف من الفدرالية أن تكون طريقة للتقسيم، فهناك خيارات لخلق ضمانات للحفاظ على وحدة البلاد، مثل زيادة عدد الفدراليات في الأقاليم التاريخية الثلاثة، أو اعتماد نظام المحافظات كصورة مخففة للفدرالية، بغية الوصول إلى الهدف، وهو تفتيت المركزية في جهة أو مدينة بعينها.

#ليبيا_24

2022-10-02 22:25:05

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