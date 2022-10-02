عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: – قرار الدبيبة بترشيد الإنفاق، لا يُمثل بداية جادة ل

عضو مجلس الدولة أحمد لنقي:

– قرار الدبيبة بترشيد الإنفاق، لا يُمثل بداية جادة لإيقاف إهدار المال العام.

– البداية الحقيقية لإيقاف سرقات المال العام تبدأ بوجود سلطة تنفيذية موحدة، تخضع لسلطة تشريعية، بالإضافة لوجود أجهزة أمنية موحدة تنفذ القرارات الصادرة عنهما.

– وضعية الانقسام السياسي والحكومي، التي طالت الأجهزة الرقابية بالبلاد، تسهل لأي فاسد الانتقال بسهولة من إقليم إلى آخر، أو الهروب خارج البلاد.

-يتوجب على الدول المتدخلة بالشأن الليبي، الإسهام في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لاسترجاع هيبة البلاد.

#ليبيا_24

2022-10-02 22:44:41

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