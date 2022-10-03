أسامة #حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة #باشاغا الموازية يصدر تعليماته لمراقبي الخدمات المالية بالبلديات بترشيح موظف لتولي مهام المراقب المالي لمديريات الأمن كلاً في نطاق اختصاصه وإحالته إلى إدارة المراقبين. #السبق
2022-10-03 01:59:17
1664762357
أسامة #حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة #باشاغا الموازية يصدر تعليماته لمراقبي الخدمات المالية بالبلديات بترشيح موظف لتولي مهام المراقب المالي لمديريات الأمن كلاً في نطاق اختصاصه وإحالته إلى إدارة المراقبين. #السبق
2022-10-03 01:59:17
1664762357
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