عاجل

أسامة #حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة #باشاغا الموازية يصدر تعليماته لمراقبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أسامة #حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة #باشاغا الموازية يصدر تعليماته لمراقبي الخدمات المالية بالبلديات بترشيح موظف لتولي مهام المراقب المالي لمديريات الأمن كلاً في نطاق اختصاصه وإحالته إلى إدارة المراقبين. #السبق

2022-10-03 01:59:17

1664762357

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك