عاجل > محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة : ملاحظاتنا على مذكرة التفاهم التي ستو

عاجل > محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة : ملاحظاتنا على مذكرة التفاهم التي ستوقع غدًا مع تركيا يجب الأخذ بها .

عون : ملاحظاتنا تعبر عن موقف وطني سليم يتعلق بالتعاون المثمر و بالبندية الند للند .

📍 لا أخشى الخروج من هذه الحكومة و يجب احترامنا وهذا هو الأساس حتى لو خسرت وظيفتي .

📍ابلغت عادل جمعة كتابيا بموقفنا و ملاحظاتنا على المذكرة وطلبت عدم التوقيع .

📍ابلغت عادل جمعة انه بمجرد الأخذ بملاحظاتنا من الاتراك يمكننا التوقيع بما ينفع البلدين وابلغته بأنني مسافر للعمل .

📍طلبت بالأخذ بملاحظاتنا و تغييرها في صياغة الجانب التركي و تفاجئت بتكليف محمد الحويج بمنصبي .

📍لا مبرر لتكليف الحويج و اعتقد ان الهدف هو تمرير مالنا عليه ملاحظات هامة . #ليبيا #المرصد ( لقاء عبر WTV )