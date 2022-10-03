عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – ستكون هناك مناقشة علنية لدستور 1951، وإمكا

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– ستكون هناك مناقشة علنية لدستور 1951، وإمكانية إعادة تفعيله وبالتالي العودة إلى الفيدرالية، بعد أن تدهورت الأوضاع بشكل غير مسبوق.
– دعوات العودة للفيدرالية ستكتسب زخما قويا في الأيام المقبلة بعد عدم إحراز أي تقدم في المسار الدستوري والاقتصادي.
– رئيس مجلس الدولة خالد المشري، نسف المسار الدستوري بالكامل وبالتالي انتهى هذا المسار.
– المسار الأمني أيضا شهد فشل لجنة 5+5 في توحيد المؤسسة الأمنية وفي تفكيك الميليشيات.
– سكان برقة حاولوا إيصال أصواتهم بينما الشارع يغلي خاصة أن البنوك مغلقة في برقة بالذات ولا توجد أي سيولة.
– نواب برقة وفزان أغلبهم يؤيدون إقرار العودة إلى الفيدرالية.
– طرابلس الغرب تحوز على 70 مليارا من الميزانية وفي المقابل لا نرى منها نحن شيئا في برقة.
– ما يحدث في طرابلس الغرب مركزية مقيتة، والفجوة اتسعت والهوة كبرت بيننا وبين إخواننا في الغرب والشارع كسر حاجز الخوف والزخم سيزيد بشكل يومي وسيزداد الضغط الشعبي.
#ليبيا_24
2022-10-03 00:49:19
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