تقرير هيئة #الرقابة_الإدارية لعام 2021م: شركة #أكاكوس للعمليات النفطية اشترت سيا

تقرير هيئة #الرقابة_الإدارية لعام 2021م: شركة #أكاكوس للعمليات النفطية اشترت سيارة لرئيس لجنة الإدارة بمبلغ 154 ألفًا و700 دولار، وهواتف محمولة بأسعار مرتفعة جدا وصلت إلى 177 ألف و775 دولار.

– تكليف الشركة موظفين بمهام مديرين عامين بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الإدارة بالمؤسسة #الوطنية_للنفط رقم (07) لسنة 2007م, من حيث الشروط الواجب توفرها فيما يكلف بالمهام القيادية الخاصة بمدة الخبرة السابقة لشغل الوظيفة.

– الشركة لم تتخذ أي إجراء حيال المستخدمين المنقطعين عن العمل لسنوات مختلفة من 2013 إلى 2019، وكذلك دفع مرتبات أحد المستخدمين والموفدين لدورة تدريبية بالخارج والمنقطع عن العمل منذ 1 يناير 2018.

– عدم تشغيل منظومة قياس شحنات النفط المصدرة بحظيرة ميناء #الزاوية، والتي بلغت تكلفتها 3 ملايين دولار أميركي، بسبب وجود مشاكل تقنية رغم دفع قيمتها بالكامل.

– استئجار مبنى إداري عام 2020 بمبلغ 120 ألف دينار شهريا، وبقيمة مليون و440 ألف دينار سنويا.

يذكر أنه لم يصدر رد رسمي من “أكاكوس” حتى الآن بشأن ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية. #السبق





2022-10-03 04:26:30

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