عاجل > عون يتراجع عن تصريحات البارحة بشأن مذكرة التفاهم مع #تركيا. منصة حكو

عاجل > عون يتراجع عن تصريحات البارحة بشأن مذكرة التفاهم مع #تركيا. ⚡️ منصة حكومتنا بادارة وليد اللافي نقلًا عن عون : تأكدت من تضمين ملاحظاتنا ضمن الاتفاقيات و أدعم توقيعها اليوم. #المرصد #ليبيا