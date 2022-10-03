عاجل > عون يتراجع عن تصريحات البارحة بشأن مذكرة التفاهم مع #تركيا. منصة حكو

عاجل > عون يتراجع عن تصريحات البارحة بشأن مذكرة التفاهم مع #تركيا. ⚡️ منصة حكومتنا بادارة وليد اللافي نقلًا عن عون : تأكدت من تضمين ملاحظاتنا ضمن الاتفاقيات و أدعم توقيعها اليوم. #المرصد #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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