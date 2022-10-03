وصولت بعثة فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة إلى الكويت، للمشاركة في بطولة الأندية العربية للعبة في نسختها الـ34، التي ستنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة 16 فريقا موزعة على 4 مجموعات، وسيخوض الفريق هذه البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت الكويتي والاتحاد الإسكندري المصري والاتحاد السوري، وسبق أن توج الأهلي بهذه البطولة في نسختي 2012 و2013 التي استضافتها مدينة بنغازي.
#الحدث_الليبي
وصولت بعثة فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة إلى الكويت، للمشاركة في بطولة الأندية ا
وصولت بعثة فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة إلى الكويت، للمشاركة في بطولة الأندية العربية للعبة في نسختها الـ34، التي ستنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة 16 فريقا موزعة على 4 مجموعات، وسيخوض الفريق هذه البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت الكويتي والاتحاد الإسكندري المصري والاتحاد السوري، وسبق أن توج الأهلي بهذه البطولة في نسختي 2012 و2013 التي استضافتها مدينة بنغازي.
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