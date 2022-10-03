وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج: – نحن بصدد توقيع اليوم مذكر

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج:

– نحن بصدد توقيع اليوم مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا في جانب الاستثمار بقطاع النفط أسوة بنظيراتها السابقة الموقعة مع دول أخرى.

– يحق للجانب الليبي إلغاء المذكرة في مدة 3 أشهر من توقيعها.

– سأوقع شخصياً على المذكرة نيابة عن وزير النفط والغاز محمد عون الموجود خارج البلاد في مهمة رسمية، وقد صادف سفره وصول الوفد التركي إلى طرابلس.

– عون موافق على المذكرة بعد الأخذ ببعض الملاحظات التي قدمها، ونحن على تواصل معه أثناء سفره، ووفق البروتوكول المعتمد، توليت وزارة النفط بالتكليف في مناسبات سابقة.

#ليبيا_24

2022-10-03 13:38:54

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