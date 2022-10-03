وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش #أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نجلاء #المنقوش: مذك

وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش #أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نجلاء #المنقوش: مذكرة التفاهم البحرية والنفطية تضمن مصالحنا المشتركة، وسنواصل أعمالنا من أجل وصول #ليبيا لتكوين جيش نظامي.

ــ الليبيون يُقدرون أهمية مذكرة التفاهم البحرية بيننا، لأننا نحاول أن يكون البحر الأبيض المتوسط ساحة سلام.

ــ وزير التجارة أفاد بأننا مستعدون لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة لتطوير علاقاتنا في هذه المجالات، لتتولى شركاتنا مشاريع جديدة وتنهي المشاريع السابقة.

ــ جئنا لنعبر عن تأييدنا لليبيا كما أكدنا مسبقًا عندما أتينا إلى البلاد، ومستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لضمان الهدوء والاستقرار في ليبيا.

ــ نؤكد على أهمية #الانتخابات في ليبيا، وإنجازها بأسرع وقت، ورسم خارطة طريق للذهاب إليها.

ــ ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعم هذه العملية السياسية في ليبيا.

ــ ليبيا واحدة بالنسبة لنا بشرقها وغربها وجنوبها ويهمنا استقرارها ووحدتها وسنقف إلى جانب إخواننا. #السبق

2022-10-03 15:52:54

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