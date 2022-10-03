عاجل > الصديق الكبير يرفض قرار مجلس إدارة المركزي بشأن تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى حوالي 4.26 د.ل. ⚡️ الكبير يعتبر القرار الصادر عن 4 من اعضاء مجلس الادارة بعد رفضه و المقريف حضور اجتماع تعديل سعر الصرف لاغيًا و غير موجود . (المصرف المركزي) #ليبيا #المرصد
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