المكتب الإعلامي للحكومة الليبية: – الحكومة المنتهية الولاية، مسحوبة الثقة فاقد

المكتب الإعلامي للحكومة الليبية:

– الحكومة المنتهية الولاية، مسحوبة الثقة فاقدة الشرعية، تواصل توقيع التزامات على الدولة الليبية، ونرفض استمرارها في اغتصاب السلطة.

– نؤكد على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

– الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر، وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.

– سنتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للرد على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

#ليبيا_24

2022-10-03 16:55:59

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