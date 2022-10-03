المكتب الإعلامي للحكومة الليبية: – الحكومة المنتهية الولاية، مسحوبة الثقة فاقد

المكتب الإعلامي للحكومة الليبية:
– الحكومة المنتهية الولاية، مسحوبة الثقة فاقدة الشرعية، تواصل توقيع التزامات على الدولة الليبية، ونرفض استمرارها في اغتصاب السلطة.
– نؤكد على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
– الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر، وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.
– سنتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للرد على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة بشكل عام.
#ليبيا_24
2022-10-03 16:55:59
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