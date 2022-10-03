المشاركة فى الاجتماع الخامس للجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية التابعة للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية خلال الفترة من 28-29 /09 /2022 م ، المقامة بالقاهرة – مصر من قبل م / محمد مختار ابوسنوقة ، عضو لجنة الإعلام بالمركز الوطني للارصاد الجوية الليبية.

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