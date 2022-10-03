المشاركة فى الاجتماع الخامس للجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية التابعة للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية خلال الفترة من 28-29 /09 /2022 م ، المقامة بالقاهرة – مصر من قبل م / محمد مختار ابوسنوقة ، عضو لجنة الإعلام بالمركز الوطني للارصاد الجوية الليبية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
المشاركة فى الاجتماع الخامس للجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية التابعة للجنة
المشاركة فى الاجتماع الخامس للجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية التابعة للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية خلال الفترة من 28-29 /09 /2022 م ، المقامة بالقاهرة – مصر من قبل م / محمد مختار ابوسنوقة ، عضو لجنة الإعلام بالمركز الوطني للارصاد الجوية الليبية.
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