عاجل > #المرصد تحصل على نسخة من مسودة الاتفاقية النفطية بين حكومة الدبيبة و تركي

عاجل > #المرصد تحصل على نسخة من مسودة الاتفاقية النفطية بين حكومة الدبيبة و تركيا ونص أبرز مافيها على :

⚡️التعاون في مشاريع تطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية ( جميع انواع الغازات و النفط ) .

⚡️المشاريع تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير و توزيع وتجارة المحروقات .

⚡️إنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.

⚡️ضمان استكشاف وتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في الطرفين.

⚡️يتفق الطرفان على ضمان تحقيق المشاريع المتكاملة من أجل تعزيز التنقيب عن الموارد البرية والبحرية .

⚡️المشاريع تشمل التطوير و الانتاج و يضمن الطرف الليبي دعوة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية للشراكة .

⚡️المؤسسة الليبية تدعو مؤسسة النفط التركية و شركائها للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية في #ليبيا.

⚡️تضمن ليبيا ابرام مؤسسة النفط الاتفاقات و العقود مع مؤسسة النفط التركية لتنفيذ العمليات البترولية .

⚡️من هذه العمليات مثلا لا حصرًا التقييم و التنقيب والتطوير والإنتاج والفصل والمعالجة والتخزين والنقل في الحقول والمناطق البرية والبحرية الحالية والمستقبلية التي تفضل مؤسسة النفط التركية العمل بها في #ليبيا.

⚡️يشجع الطرفان مؤسسة النفط الليبية و شركة أنابيب البترول التركية على إقامة شراكات مشتركة وتعزيز شركات الخدمات في مجال الهيدروكربونات .

⚡️يقيم الطرفان شراكات ودعم استخدام سفن البحث والحفر التي تستخدمها شركة الانابيب التركية وشركائها من أجل استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية البرية والبحرية الحالية والمستقبلية في #ليبيا .

⚡️يتفق الطرفان على التعاون في تطوير وتشغيل أنظمة أنابيب النفط والغاز القائمة أو الإضافية في #ليبيا.

⚡️يتوجب على الأطراف دعم تنفيذ المشاريع من قبل شركة الانابيب التركية و شركائها .

⚡️يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه من قبل أي من الطرفين في أي وقت بمهلة 3 أشهر كتابيًا مسبقًا للطرف الآخر .

⚡️ إنهاء أو انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة .

⚡️تكتب المذكرة باللغات التركية والعربية والإنجليزية وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية.

⚡️في حالة وجود أي اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي. ( خاص )