أبرز بنود مسودة الاتفاقية النفطية بين حكومة الدبيبة و تركيا : – التعاون في مش

أبرز بنود مسودة الاتفاقية النفطية بين حكومة الدبيبة و تركيا :

– التعاون في مشاريع تطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية ( جميع انواع الغازات و النفط ) .

– المشاريع تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير و توزيع وتجارة المحروقات .

– إنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.

– ضمان استكشاف وتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في الطرفين.

– يتفق الطرفان على ضمان تحقيق المشاريع المتكاملة من أجل تعزيز التنقيب عن الموارد البرية والبحرية .

– المشاريع تشمل التطوير و الانتاج و يضمن الطرف الليبي دعوة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية للشراكة .

– المؤسسة الليبية تدعو مؤسسة النفط التركية و شركائها للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية في #ليبيا.

– تضمن ليبيا ابرام مؤسسة النفط الاتفاقات و العقود مع مؤسسة النفط التركية لتنفيذ العمليات البترولية .

– من هذه العمليات مثلا لا حصرًا التقييم و التنقيب والتطوير والإنتاج والفصل والمعالجة والتخزين والنقل في الحقول والمناطق البرية والبحرية الحالية والمستقبلية التي تفضل مؤسسة النفط التركية العمل بها في #ليبيا.

– يشجع الطرفان مؤسسة النفط الليبية و شركة أنابيب البترول التركية على إقامة شراكات مشتركة وتعزيز شركات الخدمات في مجال الهيدروكربونات .

– يقيم الطرفان شراكات ودعم استخدام سفن البحث والحفر التي تستخدمها شركة الانابيب التركية وشركائها من أجل استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية البرية والبحرية الحالية والمستقبلية في #ليبيا .

– يتفق الطرفان على التعاون في تطوير وتشغيل أنظمة أنابيب النفط والغاز القائمة أو الإضافية في #ليبيا.

– يتوجب على الأطراف دعم تنفيذ المشاريع من قبل شركة الانابيب التركية و شركائها .

– يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه من قبل أي من الطرفين في أي وقت بمهلة 3 أشهر كتابيًا مسبقًا للطرف الآخر .

– إنهاء أو انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة .

– تكتب المذكرة باللغات التركية والعربية والإنجليزية وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية.

– في حالة وجود أي اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

#ليبيا_24

2022-10-03 18:22:38

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