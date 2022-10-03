بالصور.. رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي، يستقبل وفداً حكومياً من الجمهورية ال

بالصور.. رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي، يستقبل وفداً حكومياً من الجمهورية التركية، برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش #أوغلو، بحضور وزير الدفاع خلوصي #آكار، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة محمد موش، والوفد المرافق لهم.

– وزير الخارجية التركي نقل في مستهل الاجتماع، تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب #أردوغان، للمنفي، والشعب الليبي، وعبر عن عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين.

– اللقاء بحث دفع العملية السياسية في #ليبيا من خلال #انتخابات برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. #السبق (بيان)







2022-10-03 17:58:36

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