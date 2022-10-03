عضو مجلس النواب “فاطمة الصويعي”:

حكومة #الدبيبة حكومة منتهية الولاية وألزمناها بتسليم السلطة للحكومة الليبية التي اكتسبت الثقة من مجلس النواب ولكنها لم تستجب لذلك.

حكومة الدبيبة لم يعد لديها صلاحيات حتى في القرارات الداخلية وليس في الاتفاقيات بين الدول وهي منتهية الولاية وغير شرعية ويجب عليها تسليم السلطة.

نرحب بكامل الاتفاقيات والعلاقات الثنائية التي تصب في صالح الوطن والمواطن مع كامل الدول وهذا ما يعمل عليه مجلس النواب خلال الزيارات الخارجية التي أجراها.

#ليبيا_24

2022-10-03 19:37:31

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