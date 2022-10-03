ذكر المركز الإعلامي لمجلس النواب، بأن رئيس البرلمان عقيلة صالح، يعتبر أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية، نظرًا لإنتهاء ولاية حكومته في 24 ديسمبر السنة الماضية، وأضاف صالح بأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان مع الحكومة الشرعية التي أقرها مجلس النواب.

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