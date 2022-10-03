عضو مجلس النواب علي الصول: -كل ما يقوم به الدبيبة وحكومته المنتهية من توقيع اتف

عضو مجلس النواب علي الصول:
-كل ما يقوم به الدبيبة وحكومته المنتهية من توقيع اتفاقيات ومعاهدات عبارة عن عبث بسيادة الدولة الليبية وأموال وثروات الليبيين.
-توقيع الدبيبة لاتفاقيات مع أي دولة تعتبر غير شرعية وغير قانونية لأنها حكومة منتهية الولاية.
-مجلس النواب والحكومة الليبية أصدروا بيانا بخصوص ألا يعتد بأي اتفاقية أو معاهدة لحكومة غير شرعية تم سحب الثقة منها.
-على الشعب الليبي التحرك ضد ما يحاك له من هذه الحكومة المنتهية.
-تصرفات الدبيبة وحكومته ستؤدي إلى رهن ليبيا للبنك الدولي.
-نطالب النائب العام بفتح تحقيق مع الدبيبة وحكومته المنتهية واتخاذ إجراءاته القانونية ضدهم.
#ليبيا_24
2022-10-03 19:35:07
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