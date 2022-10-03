عضو لجنة سعر الصرف مصباح #العكاري: قرار #المصرف_المركزي #البيضاء بتعديل سعر الصر

عضو لجنة سعر الصرف مصباح #العكاري: قرار #المصرف_المركزي #البيضاء بتعديل سعر الصرف صحيح.

– سعر صرف الدينار مقابل الدولار يعادل 4.26 وتحديد هذا السعر تم من قبل لجنة تتبع مصرف ليبيا المركزي أخدت كل العوامل المحيطة في الاعتبار لتحديد هذا السعر ووضعت محاكاة فعلية مع الوضع المالي للدولة الليبية.

– هذا السعر يوفر الاستدامة المالية للدولة في ظل الظروف المحيطة ويؤدي إلى الانخفاض في أسعار السلع والخدمات وهو نتيجة منطقية لتقوية الدينار الليبي في حدود 15٪ من المفترض ومن المنطق أن تنخفض أسعار السلع والخدمات على الأقل بهذه النسبة.

– الوضع المالي للدولة الليبية حسب نشرات مصرف ليبيا المركزي والتقارير التي يصدرها توضح بأن هناك فوائض مالية كبيرة للدولة نتيجة استقرار أسعار النفط وكميات الإنتاج الأمر الذي يجعل شبح الاستدانة الدولية بعيد كل البعد عن المجتمع الليبي.

– أتمنى أن يسهم هذا السعر في تخفيف المعاناة عن المجتمع الليبي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-03 22:03:01

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