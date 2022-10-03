انفو جراف #المرصد | اسقاط 9 أعضاء وقبول إستقالة آخرين .. مكتب رئاسة البرلمان يوض

انفو جراف #المرصد | اسقاط 9 أعضاء وقبول إستقالة آخرين .. مكتب رئاسة البرلمان يوضح السبب. #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
قديمة قدم مدينة غدامس.. واختيرت لتطبع على فئة الـ20 دينار. ما الذي تعرفه عن مدر
تم النشر منذُ 6 دقائق
تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة مع «الوحدة»
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
شباب من منطقة تاجوراء يقفلون طريق الشط بالسواتر الترابية #بوابة_إفريقيا_الإخبا
تم النشر منذُ 19 دقيقة
#عاجل.. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: اتفاقية #تركيا وحكومة الوحدة الوطنية تنته
تم النشر منذُ 22 دقيقة
أضف تعليقـك