73 عضو بمجلس الدولة:
– نستنكر ما حدث من توقيع لمذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وبين الحكومة التركية تختص بجانب الاستثمار النفطي.
– توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.
– نرفض الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك والذي قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.
– نهيب مجلس النواب والمجلس الرئاسي و كافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا أن ترفض مثل هذا العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني.
#ليبيا_24
2022-10-03 23:32:34
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