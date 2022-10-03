73 عضو بمجلس الدولة:

– نستنكر ما حدث من توقيع لمذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وبين الحكومة التركية تختص بجانب الاستثمار النفطي.

– توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.

– نرفض الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك والذي قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.

– نهيب مجلس النواب والمجلس الرئاسي و كافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا أن ترفض مثل هذا العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني.

#ليبيا_24

2022-10-03 23:32:34

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