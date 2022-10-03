الخارجية اليونانية : – اليونان تتابع عن كثب التطورات في ليبيا ، ولا سيما التوق

الخارجية اليونانية 🇬🇷 :

– اليونان تتابع عن كثب التطورات في ليبيا ، ولا سيما التوقيع اليوم على “مذكرة تفاهم” بين حكومة الوحدة وتركيا.

– اليونان لديها حقوق سيادية في المنطقة ، والتي تنوي الدفاع عنها باستخدام جميع الوسائل القانونية ، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار.

– اليونان قد شرعت في ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع مصر ، وهي اتفاقية تم إبرامها وفقًا للقانون الدولي للبحار.

– اليونان تحتفظ كما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، بالحق ، بحكم الواقع وبداية ، في الجرف القاري ، والذي ، في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي ، يتم تحديده بواسطة خط الوسط.

– “المذكرة” التركية الليبية لعام 2019 غير قانونية وباطلة وغير موجودة. لذلك ، لا يحق لأحد الاحتجاج بها.

– أي إشارة أو إجراء يتم اتخاذه لتنفيذ “المذكرة” المذكورة سيكون بحكم الواقع غير قانوني ، واعتمادًا على خطورته ، سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

– اليونان ستواصل إبلاغ شركائها وحلفائها بشأن دور تركيا المزعزع للاستقرار.

– نعبر عن ارتياحنا لتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك تصريحات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس ، بشأن بطلان وانعدام شرعية المذكرة الموقعة اليوم بطرابلس

#ليبيا_24

2022-10-04 00:36:03

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