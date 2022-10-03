خبر | 73 عضوًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يعلنون في بيان رفضهم لمذكرة التفاه

خبر | 73 عضوًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يعلنون في بيان رفضهم لمذكرة التفاهم النفطية بين #تركيا و حكومة #الدبيبة معتبرينها ” غامضة وفرض سياسة أمر واقع و انتهازية من الاتراك ” داعين البرلمان والرئاسي وكل القوى لرفضها فيما رفض المشري توقيع البيان و كذلك اعضاء حزبي الجبهة الوطنية و العدالة و البناء وعلى رأسهم ابراهيم صهد و صالح جعودة و آخرين . #ليبيا #المرصد