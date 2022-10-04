عاجل > #اليونان: لدينا حقوق سيادية في المنطقة ننوي الدفاع عنها بكل الوسائل . ⚡️ماتم توقيعه في #طرابلس أمر واقع و غير قانوني وخطير سيكون له رد فعل مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ⚡️سنواصل إبلاغ شركانا وحلفائنا بشأن دور #تركيا المزعزع للاستقرار. #ليبيا #المرصد ( الخارجية )