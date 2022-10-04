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عاجل > #اليونان: لدينا حقوق سيادية في المنطقة ننوي الدفاع عنها بكل الوسائل .

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > #اليونان: لدينا حقوق سيادية في المنطقة ننوي الدفاع عنها بكل الوسائل . ⚡️ماتم توقيعه في #طرابلس أمر واقع و غير قانوني وخطير سيكون له رد فعل مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ⚡️سنواصل إبلاغ شركانا وحلفائنا بشأن دور #تركيا المزعزع للاستقرار. #ليبيا #المرصد ( الخارجية )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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