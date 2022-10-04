بالصور.. موسى #الكوني خلال لقائه سفير #قطر لدى #ليبيا، خالد #الدوسري: نُثمن مواق

بالصور.. موسى #الكوني خلال لقائه سفير #قطر لدى #ليبيا، خالد #الدوسري: نُثمن مواقف دولة قطر الداعمة لليبيا، واستمرار العمل على تطوير العلاقات بين البلدين.

ــ نُثمن استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في دورته الثانية والعشرين، ونتمنى لها النجاح في تنظيم هذا الحدث.

ــ المجلس #الرئاسي، مُهتم بضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المُتبع قبل عام 1969م، للحد من النزاعات على السلطة.

.. والسفير القطري: #الدوحة مُستمرة في دعم جهود الرئاسي، التي تهدف لاستقرار ليبيا ووحدة ترابها.

ــ نحترم خيارات الشعب الليبي، في إجراء الاستحقاق الانتخابي، واختياره من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان. #السبق (بيان للرئاسي)







2022-10-04 01:18:59

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