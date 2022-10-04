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خبر | وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في لقائه مع الدبيبة : قواتنا المتواجدة في #

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في لقائه مع الدبيبة : قواتنا المتواجدة في #ليبيا ليست قوة أجنبية بل هي عناصر لدولة صديقة وشقيقة بعلاقات تستند إلى جذور تاريخية وثقافية تمتد إلى 500 عام ( الدولة العثمانية ) . #المرصد ( وكالة الانباء التركية )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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