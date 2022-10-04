خبر | وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في لقائه مع الدبيبة : قواتنا المتواجدة في #ليبيا ليست قوة أجنبية بل هي عناصر لدولة صديقة وشقيقة بعلاقات تستند إلى جذور تاريخية وثقافية تمتد إلى 500 عام ( الدولة العثمانية ) . #المرصد ( وكالة الانباء التركية )