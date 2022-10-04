الدبلوماسي السابق رمضان البحباح: – وقف الاقتتال واستعادة ليبيا الاستقرار والأما

الدبلوماسي السابق رمضان البحباح:

– وقف الاقتتال واستعادة ليبيا الاستقرار والأمان مرهون برفع الوصاية الأجنبية عن شؤون ليبيا.

– بعض الدول الغربية تدير المشهد السياسي في ليبيا وتحرك الميليشيات وتختار الحكومات وفقا لمصالحها.

– مجلس الدولة كيان خطير زرعه الغرب لإيجاد مساحة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

– ليبيا تعرضت لحرب عالمية منذ مارس 2011 من نحو 42 دولة، وخلال 8 شهور دمرت الدولة بشكل كامل.

– للأسف قد تشتعل حرب أهلية إثر الصراعات في ليبيا التي هي في الأساس صنيعة الغرب لتلبية أطماعها الاستعمارية، بالتعاو معها عملاء من تنظيم الإخوان الإرهابي.

– الدبيبة من أدوات الحكم الأجنبية، وحكومته جاءت برغبة من الخارج، وبالتالي الغرب هو من يقرر ابتعاده.

– الحرب الحالية وتحديدا بالمنطقة الغربية هي في الحقيقة بين من يدعم الدبيبة من الخارج، وبين رغبة الليبيين الوطنية ممثلة في البرلمان الذي كلف باشاغا.

– المجلس الرئاسي مصنوع خارجيا، وهو لا يمثل الشعب الليبي، لأنه جاء بإرادة دولية «لا محلية»، و مسؤوليه يأتمرون بتعليمات الدول التي نصبتهم.

– المؤسسات السيادية الليبية بالعاصمة طرابلس تدار من الخارج مثل مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الأمنية.

– لا توجد حاليا قوات قادرة على دخول العاصمة، في ظل وجود الطيران الأمريكي والإيطالي والتركي والبريطاني، الذي يدير المعركة.

– ما يحدث هنا معركة غير متكافئة بين قوات محتلة توظف أحدث تكنولوجيا الحرب، والجيش الليبي الذي قلص دوره بمنع تسليحه، ما يؤكد التآمر الأجنبي على أمن واستقرار بلادنا.

#ليبيا_24

2022-10-04 07:26:10

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