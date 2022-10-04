نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (2022/10/04 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح بحري الى شرش نشط مساء الغد على الساحل الممتد من البريقة الى بنغازي تصل سرعته الى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة.
• الريح بحري الى شرش بشكل عام ويكون شلوق صباح الغد على ساحل زواره ســرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة.
• ريح شرش الى براني ويكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل طبرق سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.
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