نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (2022/10/04 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح بحري الى شرش نشط مساء الغد على الساحل الممتد من البريقة الى بنغازي تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

• الريح بحري الى شرش بشكل عام ويكون شلوق صباح الغد على ساحل زواره ســرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة.

• ريح شرش الى براني ويكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل طبرق سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.