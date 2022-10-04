عضو مجلس #النواب خليفة #الدغاري: بلادنا تعاني من نظام السلطة المركزية ما انعكس س

عضو مجلس #النواب خليفة #الدغاري: بلادنا تعاني من نظام السلطة المركزية ما انعكس سلبا على تقديم خدمات للمواطن وحل مشاكله بشكل سلس في بلد مترامي الأطراف.

– نظام المركزية هو ما دفع الكثير من الساسة وبعض السلطات المحلية التنفيذية والمكونات القبلية إلى المطالبة بالعودة للنظام الفيدرالي.

– أهل إقليم #برقة اليوم باتوا غير قابلين لأن يكونوا إقليما واحدا كما كانوا في السابق، فعدد السكان زاد، والظروف تغيرت عما كانت عليه في الخمسينيات، وهذا الحال ينطبق على إقليمي #طرابلس و #فزان.

– المقترح الجديد لإقليم برقة أن يقسم على 5 أقاليم.

– تقسيمة الأقاليم الجديدة من شأنها القضاء على أي شكل من أشكال المركزية، وتحقق الإدارة المحلية بعيدا عن الصراعات الداخلية داخل الأقاليم التاريخية السابقة التي عفا عنها الزمن.

– إنْ تحقّق هذا المقترح، فسنسير نحو قيام الدولة اللامركزية المستقرة، دولة الدستور والمؤسسات، دولة العدالة وتكافؤ الفرص. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-04 11:34:54

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