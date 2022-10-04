أهم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء الحكومة الليبية
– مجلس الوزراء يسند مهام وزارة الاقتصاد والتجارة لرئيس الوزراء فتحي باشاغا .
– الموافقة على مقترح وزارة الداخلية بترقية مجموعة من ضباط هيئة الشرطة وقبول طلبة جدد من الشباب والنساء في المعهد العالي للشرطة
– الموافقة على توريد بعض الاحتياجات لوزارة التربية والتعليم وتحضير رؤيتها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
– الموافقة لوزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات المجالس البلدية.
– الموافقة لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة باستدعاء بعض الشركات المتخصصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للاطلاع على عروضها ومدى الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها.
– الموافقة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بتخصيص مبلغ مالي لدعم مربي المواشي.
– الموافقة على تغيير الجمعيات العمومية للشركات العامة ومجالس إداراتها.
– الموافقة على إعادة تفعيل معهد الخدمة المدنية الاجتماعية.
#ليبيا_24
2022-10-04 15:21:47
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