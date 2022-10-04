أهم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء الحكومة الليبية

– مجلس الوزراء يسند مهام وزارة الاقتصاد والتجارة لرئيس الوزراء فتحي باشاغا .

– الموافقة على مقترح وزارة الداخلية بترقية مجموعة من ضباط هيئة الشرطة وقبول طلبة جدد من الشباب والنساء في المعهد العالي للشرطة

– الموافقة على توريد بعض الاحتياجات لوزارة التربية والتعليم وتحضير رؤيتها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

– الموافقة لوزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات المجالس البلدية.

– الموافقة لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة باستدعاء بعض الشركات المتخصصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للاطلاع على عروضها ومدى الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها.

– الموافقة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بتخصيص مبلغ مالي لدعم مربي المواشي.

– الموافقة على تغيير الجمعيات العمومية للشركات العامة ومجالس إداراتها.

– الموافقة على إعادة تفعيل معهد الخدمة المدنية الاجتماعية.

#ليبيا_24











2022-10-04 15:21:47

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