#عاجل.. مدير إدارة مصلحة المرافق التعليمية بشير الخبولي: وصلنا إلى مراحل متقدمة في تجهيز المرافق التعليمية التي تعاني نقصا في المقاعد والسبورات والمعدات التدريسية.

– لدينا عدد من المرافق التعليمية في مرحلة استكمال من المصلحة، وأخرى أنجزت من جهاز تطوير المباني الإدارية.

– سنوفر المقاعد الدراسية لكل المدارس لاستيعاب كل الطلبة الجدد بالمؤسسات التعليمية، وسنجهز فصولا متنقلة داخل المدارس لمواجهة الاكتظاظ إن تطلّب الأمر.

– نعمل وفق خطة رئاسة الوزراء على تنفيذ وإجراء الدراسات لإنشاء 1500 مدرسة في كل مدن ليبيا، بينها 500 مدرسة في #طرابلس وما حولها. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-04 16:46:18

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