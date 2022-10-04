بعد استقبال #المنفي للوفد التركي ومباركته لمذكرة التفاهم أمس.. المجلس #الرئاسي ي

بعد استقبال #المنفي للوفد التركي ومباركته لمذكرة التفاهم أمس.. المجلس #الرئاسي يرفض في بيان له، توقيع حكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية، مُذكرة تفاهم مع #تركيا، بشأن الاستثمار النفطي.

البيان: إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي، ودخولها حيز التنفيذ يتطلب التصديق عليها من المجالس التشريعية.

ــ التعاون بين الدول تُنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً.

ــ نؤكد على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده. #السبق





2022-10-04 17:33:46

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