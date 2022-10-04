عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد: – مجلس النواب أبلغ الأمم المتحدة والمجتمع الدو

عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد:

– مجلس النواب أبلغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن الاتفاقيات التي توقعها حكومة الدبيبة غير قانونية وشرعية

– عقيلة صالح عندما زار تركيا أوضح وجهة نظر المجلس إزاء الوضع السياسي وكذلك الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق

– الاتفاقيات والمعاهدات التي تمثل ليبيا يجب أن تجرى عن طريق الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا .

– حديث نجلاء المنقوش عن الانتخابات وخارطة طريق حديث فارغ فهي وزيرة خارجية في حكومة منتهية الولاية وغير قانونية

– مجلس النواب يدعم إجراء الانتخابات وهو من أصدر قانون الانتخابات سابقا وعليه فالحكومة المكلفة بالإشراف على الانتخابات هي الحكومة الليبية.

#ليبيا_24

2022-10-04 18:07:28

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