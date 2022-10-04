بحث المبعوث الألماني لدى ليبيا كرسيستيان باك، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا “مي

بحث المبعوث الألماني لدى ليبيا كرسيستيان باك، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” مع وزيرة الخارجية الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إمكانية عقد مؤتمر برلين “3”، والتزام الحكومة بمخرجات برلين، وأكد باك العمل على تحقيق الانتخابات بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

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