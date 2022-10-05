رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي والنائبان بالمجلس عبدالله #اللافي وموسى #الكون

رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي والنائبان بالمجلس عبدالله #اللافي وموسى #الكوني، يستقبلون المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان #باك، بحضور السفير الألماني لدى #ليبيا ميخائيل #أونماخت.

– اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخروج من الانسداد السياسي والوصول إلى #الانتخابات في أقرب الآجال.

– المنفي ثمن دور #ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا وخاصةً من خلال مساعيها في مساري #برلين (2،1)، لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.

– المدير الإقليمي أشاد بدور المجلس الرئاسي كونه يمثل وحدة ليبيا، مشيراً إلى أن ألمانيا تسعى مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. #السبق (بيان)

2022-10-05 05:25:01

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