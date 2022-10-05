بالصور.. بعد رفض منح التأشيرة له بحسب موقع “#أفريكا_إنتليجنس” الاستخباراتي الفرن

بالصور.. بعد رفض منح التأشيرة له بحسب موقع “#أفريكا_إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي.. #الدبيبة يستقبل المبعوث الألماني الخاص إلى #ليبيا كريستيان #باك، والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل #أونماخت.

– الاجتماع ناقش أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.

– الدبيبة أوضح ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي، وأن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين.

– الدبيبة أكد أن الشعب اللييي يتطلع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية.

– الدبيبة شدد على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات، وأكد على أن القاعدة الدستورية يجب ألّا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله.

– الدبيبة نبّه إلى ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاته سببا في انقسام آخر. لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة. #السبق (بيان لحكومة الوحدة منتهية الصلاحية)





2022-10-05 05:35:24

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