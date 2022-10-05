نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأربعاء (05/10/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأربعاء (05/10/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح براني نشط على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت .
• الريح شرقي إلى براني ســـرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.
• الريح براني إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر تصل إلى (2.50) متر على ساحل درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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