نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأربعاء (05/10/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأربعاء (05/10/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني نشط على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت .

• الريح شرقي إلى براني ســـرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

• الريح براني إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر تصل إلى (2.50) متر على ساحل درنة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.