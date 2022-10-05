عاجل > رئيس مجلس النواب يخاطب أمين عام الامم المتحدة بعدم شرعية اتفاقية الدبيبة وتركيا بشأن النفط

الرسالة : خارطة الطريق تمنع هذه الحكومة من اقامة اي اتفاقيات جديدة او النظر في اتفاقات سابقة .

⚡️من شأن هذه المخالفة زعزعة الاستقرار في شرق المتوسط ومع دول الجوار البحري وهذه الحكومة لا تسيطر على غير طرابلس .

⚡️هذه الحكومة لم تكن وحدة وطنية و قد فرقت الليبيين و لم تجمعهم وقد انتهت ولاياتها و سحبت منها الثقة .

⚡️هذه الحكومة ارتمت في احضان المليشيات و انفقت عليها قوت الشعب و عرقلت الانتخابات .

⚡️هذه الحكومة فشلت في ايجاد حل للاشتباكات بين المليشيات و العصابات التابعة لها في #طرابلس .

⚡️40 مواطنًا قتلوا في اشتباكات مليشيات الحكومة في #طرابلس يوم 27 اغسطس الماضي وفسادها في تقرير المحاسبة غير مسبوق .

⚡️استمرار هذه الحكومة يعيق الانتخابات و يهدد بعودة الصراع المسلح ويزيد من الانقسام و الفساد و المعاناة .

⚡️اطلب منكم تعميم هذا الخطاب على دول الجامعة العربية و مجلس الامن و كافة الهيئات الدولية . #ليبيا #المرصد